Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı Belediyesi ile sokak hayvanları için ortak çalışma yapıyor

Gelen talep üzerine yapılan eğitimle hayvan barınaklarında çalışan ve çalışacak olan personelin yetkin olması amaçlanıyor.

Yapılan yasal değişikle sorumluluğu ilçe belediyelerine geçen sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımı çalışmalarıyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerine destek olmaya devam ediyor. Belediyelere ekipman desteğinde de bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Belediyesi personeliyle de ortak çalışma yürütüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyelere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.