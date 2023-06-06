Aydın Büyükşehir Belediyesi kursiyerleri resim yeteneklerini sergiliyor

Sanata ve sanatçıya önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl da düzenlediği resim kurslarında yüzlerce kursiyer resim yeteneklerini geliştirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu resim kurslarına katılan herkesi tebrik ederken, yeni yetenekler kazanmak isteyen her yaştan Aydınlıyı kültür merkezlerine davet etti.

Güz dönemi boyunca Aydın genelindeki kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan 500'den fazla resim kursiyeri, yeteneklerini düzenlenen karma sergide gösterdi. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide her yaştan kursiyerin resimleri yer alıyor. Sergide kursiyerlerin kâğıt veya tuval üzerine suluboya, yağlıboya, karakalem ve akrilikle yapılmış resimleri bulunuyor. Her yaştan Aydınlının resimlerinin sergilendiği sergi 9 Haziran'a kadar görülebilecek.