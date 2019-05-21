Aydın Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerinden yılsonu sergisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın il genelindeki faaliyet gösteren kültür merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca devam ettikleri kurslarda edindikleri deneyimleriyle hazırladıkları işler bir sergiyle taçlandı.

Her yaş grubundan kursiyerin işlerinin yer aldığı sergide konuşan kursiyerler, kurslara devam etmekten ve sanatla iç içe olmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Kendilerine verilen imkanlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden kursiyerler, sanatla ilgilenmelerinin kişisel gelişimlerinde de önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Sergiyi anne-babalarıyla gezen ve özellikle cam işleme sanatının canlı örneklerinin hazırlandığı bölümde uzun zaman geçiren çocuklar ilk fırsatta kendileri de cam işleme sanatıyla ilgilenmek istediklerini söyledi.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki sergide resim sanatının yağlı boya, sulu boya, kara kalem gibi farklı tekniklerle yapılmış resimler ve cam işleme örnekleri sergileniyor.

Başkan Çerçioğlu ise kursiyerleri tebrik edip her yaştan Aydınlıyı Büyükşehir Belediyesi'nin açılacak olan yaz kurslarına davet etti. 22 Mayıs'a kadar açık kalacak sergide yaklaşık 400 parça iş sergileniyor.