Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda 50 bin fide dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde Kuşadalı vatandaşlara ücretsiz yerel fide dağıttı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Belediye Meclis Üyesi Melahat Yayalacı'nın da katıldığı etkinlikte Aydın Büyük Şehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kuşadalılara 50 bin domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdurrahman Arslan, etkinliği Aydın ili genelinde yerel tarımı korumak ve yaygınlaştırmak için gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kuşadası ile beraber Aydın ilinin diğer ilçelerinde de fide dağıtımının süreceğini belirten Arslan, Kuşadası Belediyesi yetkililerine etkinliğe sundukları destekten dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yerel tarım ürünlerinin korunması ve yaygınlaşması konusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi çalışmaları olduğunu belirterek Kuşadası Belediyesi olarak bu çalışmalara destek sunacaklarını kaydetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, fide dağıtımının ardından kapalı pazar yerini dolaşarak esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.