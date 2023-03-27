Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Çalışmalar çerçevesinde Kuşadası ilçesi Kirazlı Yolu Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ilçesi Kirazlı Yolu Caddesi'nde sıcak asfalt serimi çalışması yaptı. Vatandaşlar için yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam eden Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, asfalt serimini bitirdi. Yolda yakın zamanda şerit çizgilerinin çizilmesi ile çalışmalar tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla konforlu yollara sahip olduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek, sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.