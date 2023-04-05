Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmaları çerçevesinde Kuşadası Ahmet Pınarı Caddesi'nde kazı çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekiplerince Kuşadası ilçesi Ahmet Pınarı Caddesi'nde de kazı çalışmaları sürdürülüyor. Vatandaşlar için yolları daha konforlu hale getiren ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, ‘‘İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz'' dedi.