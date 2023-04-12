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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Ahmet Pınarı Caddesi’nde sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Ahmet Pınarı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.



Aydın'ın birçok ilçesinde eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası Ahmet Pınarı Caddesi'ni de yeniliyor. Ekipler, sıcak asfalt seriminin ardından şerit çizgilerinin çizilmesi ile çalışmalarını tamamlayacak. Vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmalar ile daha konforlu yollara sahip olduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Kent genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.

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