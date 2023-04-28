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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nın İkiçeşmelik Caddesi'ni baştan sona yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Kuşadası İkiçeşmelik Caddesi'ni baştan sona yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.



Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak sürdürürken, ardı ardına da çalışmalarını tamamlıyor. Ekipler, Kuşadası İkiçeşmelik Caddesi'ndeki hızlı çalışmaları ile kısa sürede yolu vatandaşların hizmetine sundu. Önce altyapı sonra üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri çekilen İkiçeşmelik Caddesi, trafiğe açıldı.



Aydınlılar Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden son derece memnun


Kent genelinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla yolları yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içerisinde çalışmalarını bitirerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Vatandaşlar, yapılan hizmetler için Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, ‘‘Kentimiz genelinde eş zamanlı olarak yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz.'' dedi.

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