Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuyucak'taki yol çalışmalarını tamamladı

İl genelinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuyucak Yunus Emre Caddesi'ni de yeniledi.

Ekipler, Kuyucak Yunus Emre Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ardından kazı işlemleri ve temel malzeme serimi yaptı. Sıcak asfalt serimi ile devam edilen çalışmalara, kaldırımların yeniden düzenlemesi ile devam edildi. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilerek trafiğe açıldı.

Çalışmaların hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde yapıldığını belirten vatandaşlar, yolların modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek; yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.