Aydın Büyükşehir Belediyesi LGS sınavına giren öğrencilerin yanında oldu

Yıl boyu süren sınav hazırlıkları, fedakarlık ve çabanın ortaokul öğrencileri için meyve vereceği sınav olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) bugün gerçekleşiyor. Sınav öncesinde okul önlerinde stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi de sınav öncesinde öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Pandeminin ilk günlerinden bu yana vatandaşlara maske dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bugün yapılan LGS öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldı. Aydın'ın 17 ilçesindeki okullarda hazır bulunan AYBA ekipleri, sınava girecek öğrencilere ve onlara eşlik eden velilerine maske, su ve gazete dağıttı. Maske ve su ihtiyaçlarını ABB standından karşılayan öğrenciler ve onlara eşlik eden velileri memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu teşekkür etti.

“Gelecek sizlerle çok güzel olacak”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çerçioğlu, “Sevgili öğrenciler; hayallerinize ulaşmak için gireceğiniz LGS sınavında hepinize başarılar diliyorum. Gelecek sizlerle çok güzel olacak” dedi.