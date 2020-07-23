Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın il genelinde olduğu gibi Nazilli'de de her gün ev ve iş yerlerinin yanı sıra pazar yerlerinde de maske dağıtımına devam ediyor. Özellikle esnafı ziyaret ederek maske dağıtan ekipler, pazaryerlerinde de dağıtımlara devam ediyor. Vatandaşlar salgından korunmak için gerekli olan maskenin dağıtımından dolayı memnuniyetlerini ifade ederken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.