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Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, ölümünün 58.

yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından anıldı.


Demokrasi şehidi Adnan Menderes için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Bey Camisi'nde lokma hayrı yapıldı. Aydın'ın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından merhum Adnan Menderes'in hatırlanmasını bir vefa örneği olduğunu söyleyen vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlığından dolayı teşekkür etti.


Diğer taraftan bu akşam saat 17.30'da Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli Mahallesi'nde de lokma hayrı gerçekleştirilecek.


Başkan Çerçioğlu "Merhum Başbakanımız Adnan Menderes, Aydınımız ve ülkemiz için önemli hizmetlerde bulundu. Kendisini minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

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