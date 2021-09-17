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Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in vefatının 60.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 60. yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayır yapıldı.



Aydın'ın yetiştirdiği en önemli siyasi isimlerden biri olan merhum Adnan Menderes'in hatırlanmasını bir vefa örneği olduğunu ifade eden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i vefatının 60. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

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