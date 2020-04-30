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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de maske dağıttı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama öncesi kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama öncesi kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.


Yarın ve hafta sonu 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Aydın'ın en büyük ilçesi Nazilli'de 3 ayrı yerde kurulan semt pazarlarında toplam 4 bin adet maske dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekipleri tarafından ilçe merkezindeki Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Uzun Çarşı ve Perşembe Pazarı girişlerinde dağıtılan maskelere vatandaş büyük ilgi gösterdi. 3 ayrı noktada toplam 4 bin maskenin dağıtılması nedeniyle vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Maskelerden alan pazarcı esnafı ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve çalışanlarına teşekkür etti.

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