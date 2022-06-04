Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet'i andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin yetiştirdiği evrensel şairlerden Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 59. yılında şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu usta şairi saygıyla andıklarını söyledi.

Artık gelenekselleşen anma konserinde usta şairin farklı bestecilerce bestelenen 'Mavi Liman', 'Memleket', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi eserleri seslendirildi. Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, seyircilerden tam not aldı. Seyirciler, Nazım'ı unutmadığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, Nazım'ın memleket sevdasına dikkati çekerken "Vatan hasretiyle aramızdan ayrılan Nazım Hikmet'i vatanının en güzel topraklarında anıyoruz" dedi.