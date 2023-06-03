Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet'i andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, evrensel şairlerden Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 60. yılında şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük şiir ustalarından olan Nazım'ı saygıyla andıklarını söyledi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma konserinde usta şairin farklı bestecilerce bestelenen 'Mavi Liman', 'Memleket', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi eserleri seslendirildi. Konser, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerince gerçekleştirildi. Seyirciler ise Nazım Hikmet'i unutmadığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.