Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi öğrencileri gururlandırdı

Büyükşehir Belediyesi'nin Otizm Spor Salonu lisanslı masa tenisi sporcuları, okul sporları kategorisinde başarı elde etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Çocuk gelişim merkezlerimizde yetişen cevherleri keşfetmeye devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Otizm Spor Salonu, genç yetenekleri destekleyerek onları ulusal düzeydeki yarışmalara hazırlıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan spor çalışmaları ile kısa sürede hızlı bir ilerleme sağlayan çocuklar, aldıkları başarılarla ailelerini gururlandırmaya devam ediyor. Nevşehir'de düzenlenen Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Otizm Spor Merkezi öğrencisi Şükrü Mert Çelik, büyük bir zafer elde etti. Genç Kızlar Kategorisi Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Ece Volkan ise gösterdiği üstün performansıyla herkesi gururlandırdı.

Sporcuları tebrik eden Başkan Çerçioğlu; ‘‘Otizmli bireylerin her alanda yeteneklerini göstermesi için özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Haziran ayında yapılacak TÖSSF müsabakalarında da birincilikler bekliyorum'' diye konuştu.