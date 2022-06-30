Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli bireyler için özel yüzme kursu düzenliyor

Otizmli bireylerin hayat standartlarını yükseltmek için yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen yüzme kursuyla otizmli gençler hem yüzme öğreniyor hem de kendileri için çok önemli olan el-ayak ve vücut koordinasyonu konusunda kendilerini geliştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizm üzerinde oldukça olumlu etkileri olan yüzme eğitimi vermeye başladı. Ücretsiz olarak düzenlenen yüzme kursuyla otizmli gençler hem yüzme öğreniyor hem de kendileri için çok önemli olan el-ayak ve vücut koordinasyonu konusunda kendilerini geliştiriyor. Çocuklarındaki gelişimden oldukça memnun olan aileler, normalde kendileri için büyük maddi yük olan özel yüzme kursunu ücretsiz sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, “Bu eğitim hem çocukların gelişimi açısından hem de ailelerin maddi yetersizlikler içerisinde bu eğitime ulaşabilmeleri açısından o kadar değerli ki Böyle bir imkânın sunulmuş olması, özellikle de bu imkâna ulaşamayacak ailelerimizin çocuklarımızın yararlanıyor olması çok değerli” dedi.

Özdemir gözlemlerini, “Bizim veli olarak gözlemlediğimiz, yüzmeyi öğrenmek için vücut koordinasyonu yapmaları gerektiğinden çocukların hayat standartlarının artması da sağlanıyor. Özlem Başkan özel çocuklarımızın tümünün annesi olduğunu bu kursu da düzenleyerek gösteriyor” şeklinde ifade etti.

Kişiye özel yüzme kursu

Yüzme kursu Büyükşehir Belediyesi'nin eğitmenleri tarafından kişiye özel verilirken velilerden Emel Torun, “Otizmin tek çaresi eğitim. Bu eğitimi bize sağladıkları için Başkan Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim. Spor çocuklarımız için çok önemli. İğneyle kuyu kazarken spor yaparak kepçeyle kazmaya başladık. Bizim gibi geliri düşük ailelerin bu tür kursları almasına imkân yok. Ücretsiz olarak bizi yararlandırdığı için Özlem Başkan'a minnettarım” diye konuştu.

"Otizmde maddi güç önemli"

Oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini belirten Nazik Tuncer ise, “Sağ olsun başkanımız bize böyle bir imkan sundu. Hocalarımız da çok iyi, ilgileniyorlar. Otizmi oğlum 2 yaşındayken fark ettik ve 2 yaşından bu yana yüzüyor. Daha öncesinde sadece kelimeler söylerken yüzmeyle birlikte cümle kurmaya başladı. Otizmin tedavisi tamamen maddi güç ile alakalı. Eğer ki ailenin maddi gücü varsa, çocuğun da kapasitesi varsa çocuk çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Bu sebeple Özlem Hanım'a minnettarız. Ne yapsak onun hakkını ödeyemeyiz” dedi.

‘Oğlum çok ilerledi'

İki oğlundan birisinde otizm birisinde de öğrenme güçlüğü olduğunu söyleyen Ayşe Ergün, “İki oğlum için de düzenlenen özel eğitimler, spor aktiviteleri için çok teşekkür ederim. Oğlumun yüzme ile ilgili korkuları vardı, şu anda onu yendik. Ailelerin en büyük korkusu, kaygısı bizden sonra çocuklarımızın ne olacağı. En büyük isteğim çocuklarımın kendi kendilerine yetebilir hale gelmeleri. Benim oğlumun takıntıları çok fazlaydı. Bunların azalması anlamında çok ilerleme gördük. Özlem Başkan'a çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.