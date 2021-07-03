Aydın Büyükşehir Belediyesi sahillerde maske dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlatıldığı ilk hafta sonunda vatandaşların tatil için tercih ettiği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim'de vatandaşlara maske dağıtarak, pandeminin sona ermediğini hatırlatıp tedbirlerin elden bırakmaması konusunda uyardı.

Pandemide normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce vatandaş tatil tercihini Aydın'dan yana kullandı. Kuşadası'nın ve Didim'in nüfusu normalleşmedeki ilk hafta sonunda önemli oranda artarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi alınan tedbirler kapsamında maske dağıtmaya devam ediyor. Her iki turizm merkezinde özellikle sahillerde maske dağıtımı yapılırken, vatandaşlara maske-mesafe-hijyen konularında tedbiri elden bırakmamalı gerektiği de hatırlatıldı.

"Tedbir almaya devam etmeliyiz"

Başkan Çerçioğlu tatil tercihlerini Aydın'dan yana kullanan herkese teşekkür ederken pandeminin henüz bitmediğini de hatırlattı. Başkan Çerçioğlu "Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi konusunda sıkı tedbirlerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Maske dağıtımı da bunlardan birisi. Hepimizin bir süre daha titizlikle uygulamamız gereken tedbirlerle pandemiyi atlatmak en büyük temennimiz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatle olmaya devam etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.