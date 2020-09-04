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Aydın Büyükşehir Belediyesi salgına karşı önlem almayı sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı il genelinde önlem almaya devam ediyor.


Aydın'ın bütün ilçelerinde gece-gündüz dezenfeksiyon işlemine devam eden ekipler, salgına karşı alınan tedbirleri tavizsiz uyguluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerinin aralıksız olarak devam ettiğini belirtti ve vatandaşların hijyen kurallarına harfiyen uyması konusundaki çağrısını yineledi.


Tedbirler kapsamında il genelinde tüm kamu kurumları düzenli olarak dezenfekte edilirken, cadde ve bulvarlar da ilaçlı suyla yıkanıyor. Kurulan dezenfeksiyon istasyonlarında da kamuya hizmet veren araçlar başta olmak üzere gelen tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara hijyen kitleri ve maske dağıtmaya da devam ediyor. Bunların yanı sıra gezici hijyen ekipleri tarafından da dükkanlar dezenfekte ediliyor.


"Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı"


Öncelikli konularının vatandaşların sağlığı olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Aydın genelinde özellikle ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerine aralıksız devam ettiriyoruz. Salgına karşı sadece bizlerin tedbir alması yeterli değil. Aynı duyarlılığı vatandaşlarımızın da göstermesi gerekiyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

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