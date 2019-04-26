Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyerleri sahneye çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yıl boyunca tiyatro kurslarına katılan kursiyerler yılsonu oyunlarıyla seyirci karşısına çıkıyor. Yarın başlayacak olan oyunlar 5 Mayıs'a kadar devam ederek Aydınlılara tiyatro dolu bir hafta yaşatacak.

Oyunlar yarın saat 13.30'da “Pasaklı, Su Canavarlarına Karşı” adlı oyunla başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk ve Genç Atölyesi minik oyuncularının hazırlamış olduğu oyun, küresel ısınma sonucu oluşan susuzluk sorununa fantastik şekilde yaklaşıyor. Ceren Okur'un yazdığı oyunu Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve drama eğitmenleri Özlem Çolak ile Murat Uysal yönetiyor.

Yarın akşam 20'de ise "Çıfıt Kayıp Eşya Cumhuriyeti" adlı oyun seyircilerle buluşacak. 28 Nisan Pazar günü ise seyircileri saat 19'da "Sınavsız Hava Sahası" adlı oyun bekliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk ve Genç Atölyesi'nin genç oyuncularının hazırlamış olduğu “Sınavsız Hava Sahası” adlı tiyatro oyunu, sınav sistemlerine ve sınavların insan yaşamındaki olumsuz etkilerine değiniyor. Miyase Sertbarut'un yazdığı oyunu Şehir Tiyatrosu oyuncusu ve drama eğitmeni Özlem Çolak yönetecek.

Tiyatro dolu hafta 4 Mayıs Cumartesi günü saat 20'de "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyunuyla devam edecek. 5 Mayıs Pazar günü ise seyircileri 3 oyun bekliyor. Pazar günü saat 13'te "Skeç Gösterisi", 17'de "Kırmızı" ve 20'de de "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunları seyircilerle buluşacak.

Oyunlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Tüm Aydınlıları oyunlara davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Tiyatroya yeni oyuncular yetiştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu genç oyunculara önlerindeki süreçte başarılar diledi.