Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Dünya Tiyatro Günü'ne özel program

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel olarak hazırlanan birbirinden güzel oyunlar ile izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Çocuklar ve yetişkinlere özel olarak hazırlanan oyunlar; 25, 26 ve 27 Mart tarihlerinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek oyunların biletleri, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edinilebiliyor. Etkinliklerini üç güne yayan ABB Şehir Tiyatrosu, daha fazla çocuğun tiyatro ile buluşması için, 'Sihirli Anahtar' çocuk oyununu üç gün boyunca sahneleyecek. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı, Hülya Toprak'ın yönettiği ve müziklerini Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın hazırladığı oyununda; Pafi ve Pufi isimli iki masal kahramanının deneyimleri ile sevgi kavramının önemi ve değeri anlatılıyor. İlk günkü oyuna çocukların ilgi ise yoğun oldu. Salonu dolduran çocuklar, Pafi ve Pufi'nin eğlenceli diyalogları ile hem öğrendi hem de eğlendi.

Sihirli Anahtar çocuk oyunu; 25, 26 ve 27 Mart tarihlerinde, günde iki seans şeklinde, sabah 10.00 ve öğleden sonra 14.00 saatlerinde perdelerini açacak.

26 Mart Cumartesi günü, tiyatroya gönül veren ABB Şehir Tiyatrosu kursiyerlerinin hazırladığı oyun sahnede olacak. Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı ve Cafer İlhan'ın yönettiği “Direkler Arası İkibinonaltı” isimli oyun, 6 farklı hikayeden oluşuyor. Sosyal yaşamda karşılaşılan insan hikâyelerine odaklanan komedi türündeki oyun, izleyicilere kahkaha dolu eğlenceli dakikalar yaşatacak. 'Direkler Arası İkibinonaltı' oyunu saat 20.30'da perdelerini açacak.

27 Mart Pazar günü ise ABB Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahneleyeceği 'Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar' isimli oyun izleyiciler ile buluşacak. Ali İhsan Sayın'ın yazdığı ve Cafer İlhan'ın yönettiği oyun; Nazmi ve Nurten isimli karakterlerin internet ortamı üzerinde birbirlerini olduklarından farklı tanıtmalarıyla başlayan ve aşk hikayesine dönüşen hikayeyi ele alıyor. 'Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar' oyunu da saat 20.30'da perdelerini açacak.