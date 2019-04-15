Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de Tarık Mengüç'le coşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Söke'de Tarık Mengüç konseri düzenledi.

Aydın'ın her noktasından Roman vatandaşların akın ettiği konsere oldukça yoğun bir katılım gözlendi.

Ünlü Roman sanatçı Tarık Mengüç'ün bir birinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşayan Roman vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Konser öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Erkek Bando Takımı dinletisi ile başlayan etkinlik, ardından Genç Roman Dans Topluluğunun dans gösterisiyle devam etti. Konsere CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri katıldı.

Söke Genç Romanlar Dernek Başkanı Özmen Altınkaynak ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu konuşma yaparak, Roman vatandaşların bu özel günü sebebiyle etkinlik düzenleyen Özlem Çerçioğlu'na katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise konuşmasını sahne yerine halkın içinden yaparak “Sizlere söz verdiğim gibi hep halkın içinde olacağım. Bu sebeple konuşmamı burada aranızda yapıyorum. Ben de sizler gibi ayakta konseri izleyeceğim” dedi.

Başkan Tuncel de, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile teşekkür etti.