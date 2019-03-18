İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sökelileri atalarına götürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 104.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlediği "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada” ziyaretine Söke'de yaşayan vatandaşlar da katıldı.


Şehitliği ziyaret etmek isteyen Sökeliler için Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs tahsis edildi. Şehitliği ziyaret eden Sökeliler aynı zamanda tarihi yarımadayı gezerek duygu dolu dakikalar yaşadı.


Aydınlıların şehitlerini ziyaret etmek ve yad etmek için ziyaret ettikleri şehitlikte Sökeli vatandaşlara rehberler tarafından tarihi sahnelerin yaşandığı savaşın gidişatı anlatıldı.


Şehitlerine ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen ve büyük çoğunluğu ilk şehitliğe gelen Sökeliler kendilerine bu imkanı sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.