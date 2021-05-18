Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal altyapı ağını genişletiyor

Çalışmalar kapsamında birçok ilçede yeni hatlar oluşturularak çiftçilerin tarımsal sulama imkanları arttırıldı.

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile birçok alanda çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmada sürdürülebilirliği korumak için yatırımlarına devam ediyor.

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda Tarımsal Dairesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi birlikteliğini sağlayarak, kırsal kalkınmada üretimi ve verimi arttıracak çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın pek çok noktasında tarımsal altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

İklim değişikliğinin yol açtığı düzensiz yağışlardan üreticilerin olumsuz etkilenmemesini hedefleyen Büyükşehir ekipleri, tarımsal sulama altyapı faaliyetlerini hızlandırdı.

Başkan Çerçioğlu, “Suyun etkin ve verimli kullanılması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

Ege'nin en verimli topraklarına sahip olduklarına belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın'ın tarımsal üretim alanındaki gücünü sağlamlaştırmak ve çiftçilerimize destek olmak için yatırımlarımızı bu alanda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İklim değişiklerinden üreticimizin asla olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. ASKİ aracılığıyla tarım alanında da altyapı çalışmalarımıza birçok ilçede devam ediyoruz. Suyun etkin ve verimli kullanılması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Çalışmalar kapsamında, Didim'in Balat Mahallesi'nde, binlerce dekar araziye yayılmış on binlerce zeytin ağacının yer aldığı bahçelerin sulanması için 6 bin metre uzunluğunda hat oluşturuldu. Bu çalışmayla birlikte bölgedeki zeytin ağaçlarında verimin 4-5 kat artması da hedefleniyor.

Karacasu'nun Yukarı Görle Mahallesi'nde kapalı sistem sulama tesisi çalışmasıyla 800 dekarlık alanı kapsayacak tesis inşa ediliyor. ASKİ'nin bu çalışmasıyla düzenli ve temiz sulama suyuna kavuşacak olan bölgede ağırlıklı olarak üretimi yapılan nar, zeytin ve sebzelerin veriminin artması planlanıyor.

Çine'nin Bereket Mahallesi'nde de 900 metre hdpe cinsi boru ile yapılan derivasyon kanalı ile deredeki yapay su göletine aktarıldı. Engebeli arazide yapılan zorlu bir çalışmayla, gölete ulaştırılan su ile hem üreticilerin temel geçim kaynağı olan hayvanların yüksek su tüketimi sorunsuz bir şekilde karşılanıyor ve binlerce zeytin ağacının düzenli sulanması sağlanıyor.

Kuyucak'ın Yamalak Mahallesi'nde üreticilerin suya daha kolay erişimini sağlamak için Menderes Nehri'nden sulama kanalına hat oluşturularak tarımsal sulama imkanın gelişmesi sağlandı.

Kaynakların tarımsal sulama için verimli kullanılması için daha önce açılmış olan kuyular da faaliyete geçirilerek Aydın'ın verimli toprakları ile buluşturuluyor. Bu kapsamda Buharkent'in Ortakçı, İncirova'nın Dereağzı, Germencik'in Turanlar ve Neşetiye mahallerindeki üretim yapan çiftçilerin kullandığı sulama kanallarına kuyulardan hat oluşturuldu.