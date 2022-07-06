Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park Yaz Konserleri devam ediyor

Binlerce vatandaş yaz akşamlarını daha da keyifli hale getirmek için aileleriyle birlikte Tekstil Park'ı tercih ederken, düzenlenen Yaz Konserleri ile de doyasıya eğleniyorlar.

Park alanında ki aktivite imkanlarına ek olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün için etkinlik programı yapıldı. Yazlık sinema, dans gösterileri, bando takımı ve canlı müzik etkinliklerinin oluşturduğu takvim, bu yazın dolu dolu geçeceğini işaret ediyor. Tekstil Park'ta kültür sanat hayatını daima canlı tutacaklarını ve etkinlik takviminin yaz boyunca güncellenerek zenginleşeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Tekstil Park'taki kültür sanat etkinliklerine katılmaya davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan Aydın Tekstil Park'ın etkinlik takvimi şu şekilde; "6 Temmuz Çarşamba saat 21.30 ABB Kültür Merkezleri Canlı Müzik, 7 Temmuz Perşembe saat 21.30 ABB Konservatuarı Kadın Bando Dinletisi, 10 Temmuz Pazar saat 21.30 Canlı Müzik/Bando, 11 Temmuz Pazartesi saat 21.00 Açık Hava Sinema Gösterimi, 12 Temmuz Salı saat 21.30 ABB Kültür Merkezleri Canlı Müzik, 13 Temmuz Çarşamba saat 21.30 Canlı Müzik/Bando, 14 Temmuz Perşembe saat 21.30 ABB Konservatuvarı Orkestrası Konser, 16 Temmuz Cumartesi saat 21.30 ABB Kültür Merkezleri Halk Oyunları, 17 Temmuz Pazar saat 21.30 Canlı Müzik/Bando."