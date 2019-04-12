Aydın Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesinden tarihi oyun

“Sanatı ve Sanatçıyı Destekliyoruz” sloganıyla tiyatro severleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez de geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz ünlü yazar ve tiyatro duayeni Turgut Özakman'ın yazdığı “Bir Şehnaz Oyun” adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturdu. Şükran Güngör ve Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen ve seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği 2 perdelik tarihsel komedi niteliğindeki oyun “1914 yılında 1. Dünya Savaşı eşiğinde İstanbul Galata mevkisinde yaşayan bir grup insanın arasında geçen olayları anlatıyor.”

Oyunu oldukça beğenen ve oyuncuları dakikalarca alkışlayan Aydınlı tiyatro severler sanata, özellikle de tiyatroya katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Sanata ve sanatçıya desteklerinin tam olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sanatsal aktivitelerin artacağını söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Tiyatro oyunlarımız halkımız tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. İlerleyen günlerde de sanata ve sanatçıya desteğimiz artarak devam edecek.” dedi.