Aydın Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz üniversite deneme sınavı düzenledi

Aydınlı öğrencilere kapılarını açan Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kültür Merkezi'nde deneme sınavı heyecanı yaşandı. Ücretsiz olarak düzenlenen ve öğrencilerin yaklaşık başarı durumlarını tahmin edebildikleri Türkiye geneli üniversite deneme sınavına 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Sınava katılan öğrenciler benzer sınavların ücretli olduğunu hatırlatıp deneme sınavlarını ücretsiz bir şekilde kendilerine ulaştıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çerçioğlu ise Gençlik Kültür Merkezi'nde yıl boyunca ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık ve destekleme kurslarının verildiği hatırlattı. Başkan Çerçioğlu kurslara katılmak isteyen tüm öğrencileri Gençlik Kültür Merkezi'ne davet etti.

Diğer taraftan mezun gruplarına yönelik deneme sınavı ise önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak.