Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 'ejder meyvesi' fidesi dağıttı

Aydın'da üretimi yapılan tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, ekonomik değeri oldukça yüksek olan ejder meyvesinin fidelerinin dağıtımını yapıyor. Geçen bahar aylarında da dağıtımı yapılan ejder meyvesi fideleri bu kez merkeze bağlı Kızılcaköy, Kuyulu, Şevketiye ve Kardeşköy mahallelerinde dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üreticinin daha fazla kazanabilmesi için ürün çeşitliliğine yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Aydın iklimine uygunluğu görüldükten sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında yetiştirilerek çoğaltılan ejder meyvesi fideleri şimdi de vatandaşların bahçelerinde yeşermeye hazırlanıyor. Aydın'da yetiştirilen ürünlere alternatif oluşturması amacıyla üretilen fideler, meyvenin özelliklerinin yer verildiği tanıtım materyalleriyle birlikte vatandaşlara dağıtılıyor. Fidelerden alan vatandaşlar ise kendilerini yeni ürünlerle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Meyvesi yenilebildiği gibi çeşitli içeceklerde de kullanılabilen ejder meyvesi zengin vitamin değerleriyle dikkati çekiyor. Başkan Çerçioğlu, az kalori ihtiva etmesinin yanında yüksek lifli yapısı nedeniyle de tercih edilen meyvenin fidesinin üretimine devam edeceklerini söyledi. Ekonomik değeri yüksek farklı ürünlere yönelmek isteyen Aydınlı üreticilere yol göstermek istediklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Aydın, verimli topraklarıyla üreticimize yeni ürünlerde de gelir imkânı sunuyor. Bizler de üreticimizin ürünlerini çeşitlendirmelerinden, böylelikle daha fazla kazanmalarından yanayız. Bunun için de saha çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.