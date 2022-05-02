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Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı’nda, bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum dağıtarak bayramlaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nda, bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum dağıtarak bayramlaştı. Aydın il genelinde gerçekleştirilen lokum dağıtımı ile Büyükşehir Belediyesi'nin eski bayramlaşma geleneklerini devam ettirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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