Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bayramlaştı

Bayramlaşma geleneğini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 17 ilçedeki camilerde vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma geleneğini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 17 ilçedeki camilerde vatandaşlarla bayramlaştı.
Bu vesileyle tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Çerçioğlu; bayramın huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi. Çerçioğlu, bayram tatilini Aydın'da geçiren vatandaşları da misafir etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.