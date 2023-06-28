İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bayramlaştı

Bayramlaşma geleneğini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 17 ilçedeki camilerde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma geleneğini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 17 ilçedeki camilerde vatandaşlarla bayramlaştı.



Bu vesileyle tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Çerçioğlu; bayramın huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi. Çerçioğlu, bayram tatilini Aydın'da geçiren vatandaşları da misafir etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.