Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bayramlaştı

Bayramlaşma geleneğini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 17 ilçedeki camilerde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bu vesileyle tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Çerçioğlu; bayramın huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi. Çerçioğlu, bayram tatilini Aydın'da geçiren vatandaşları da misafir etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.