Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni tarım ürünlerinin üretimine başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Çiftçi Merkezi'ndeki dikim faaliyetlerine devam ediyor. Aydın çiftçisinin üretebileceği alternatif tarım ürünlerinin deneme üretimlerinin yapıldığı merkezde, ekim-dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni ürünler toprakla buluştu.

Ekonomik değeri yüksek ürünleri Aydın çiftçisi için üretmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Aydın Çiftçi Merkezi'nde bu yıl diğer ürünlerin yanında şeker otu olarak bilinen stevia, İzmir kekiği ve biberiye dikimi gerçekleştirdi. Aydın çiftçisinin daha fazla gelir elde edebilmesi için yeni ürün denemelerine devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, bu çerçevede dikimi yapılan bitkilerin çoğaltılarak vatandaşlara dağıtılacağını söyledi. Başkan Çerçioğlu, üretimlerden elde edinilen deneyimleri de isteyen çiftçilerle paylaştıklarının altını çizdi.