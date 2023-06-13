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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazar'da cemiyet alanı açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar’ın Doğu Mahallesi’nde cemiyet alanı açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'ın Doğu Mahallesi'nde cemiyet alanı açtı.



Aydın genelinde vatandaşların talepleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getiriliyor. Vatandaşların talebi üzerine başlanan Yenipazar Doğu Mahallesi Cemiyet Alanı bitirilerek vatandaşların kullanımına açıldı. Vatandaşlar alanda cemiyetlerini düzenlemekten dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar yapılan cemiyet alanı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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