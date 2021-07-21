Aydın Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarında hız kesmiyor

Ekipler, İncirliova ilçesi Akçeşme Mahallesi ve Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını tamamlayarak yolları ulaşıma açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, asfalt sezonunda yüzlerce kilometrelik yol planlaması yapıldığını ve bu planlamalar doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, Aydınlıları kaliteli ve güvenli yollarla buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.