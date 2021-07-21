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Aydın Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarında hız kesmiyor

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürütmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, İncirliova ilçesi Akçeşme Mahallesi ve Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını tamamlayarak yolları ulaşıma açtı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, asfalt sezonunda yüzlerce kilometrelik yol planlaması yapıldığını ve bu planlamalar doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, Aydınlıları kaliteli ve güvenli yollarla buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

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