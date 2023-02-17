Aydın Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu yollar yapmak için Efeler, Kuşadası ve Kuyucak'ta üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler İstasyon Bulvarı, Kuşadası Şükrü Küçük Caddesi ve Kuyucak Yunus Emre Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı. Çalışmalar, asfalt seriminin ardından şerit çizgilerinin çizilmesi ile tamamlanacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu yollara sahip olduklarını belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.