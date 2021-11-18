Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Yatırımlarını vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için planlı bir şekilde hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile hızlı ve etkin çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelindeki yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, yoğun mesaisine birçok noktada devam ediyor.

Çalışmalar hızla ilerliyor

Trafik akışını hızlandıran ve üretim yollarını yenileyen Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri; Sultanhisar'ın Atça Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması sona erdi ve son olarak yol işaretlemeleri yapılacak. Çine'nin Akçaova Mahallesi'nde ise asfalt yenileme işlemlerinin ilk etabını tamamladı. ASKİ ekiplerinin altyapı çalışmalarının ardından Akçaova asfalt çalışması tüm hızıyla devam edecek.

Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde hummalı bir çalışma içerisinde olan Fen İşleri ekipleri; eş zamanlı olarak Havva Şahin, Tanır ve Köprüaltı sokaklarında parke söküm işlemi ile yolların temel malzeme serimlerini sürdürüyor. Bu sokaklarda süren kaldırım çalışmaların ardından sıcak asfalt kaplama aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Efeler'in Zeybek 5. Cadde ve Hoca Ahmet Yesevi caddeleri ile Çine'nin Kahraman ve Karakollar caddelerinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri ekipleri, sıcak asfalt çalışması öncesinde kazı ve reglaj, temel malzeme serimi ve kaldırım yapım süreçleri ardından bu caddelerde sıcak asfalt kaplaması yapacak.

Didim'in caddelerine Büyükşehir eli değiyor

Yaz sezonu boyunca milyonlarca turist ağırlayan Didim, kış ayları ile birlikte caddelerinde yenileme ve değişim sezonunu açmış oldu. Kamacı Caddesi'nin yolunu sıcak asfalt yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı zamanda Kocamustafa ve Tütüncüler ve Çobankuyu caddeleri ile İnönü Bulvarı'nda değişime imza atıyor. Bu çalışmalarda büyük yol kat eden ekipler, sıcak asfalt serim işlemleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kapasiteli yağmur suyu kanalları inşa ediliyor

Yol yapım ve yenileme çalışmaları ile birlikte, aşırı yağışlarda birikme oluşan noktalarda altyapı çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Fen İşleri ekipleri, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde başlayıp Güzelçamlı Mahallesi'ne kadar uzanacak olan bir yağmur suyu deşarjı için altyapı çalışması yapıyor. İnşası süren menfez, beton boru ve ızgaralı kanalları sonucunda yağmur suları sorunsuz olarak denize deşarj edilecek.

Benzer bir diğer çalışma ise Didim Akbük'te gerçekleştiriliyor. Trafik akışının yoğun olduğu 1001 Cadde üzerinde, Fen İşleri ekiplerinin birikme olduğunu tespit ettiği noktalarda, yağmur suları ızgaralı kanallar ile toplanarak koruge borular ile denize deşarj edilecek.

Hayata dokunan bu çalışmaları planlı ve hızlı bir şekilde sonuçlandıran Fen İşleri ekiplerinin hizmetlerinden memnuniyet duyan vatandaşlar, kalıcı yatırımlar haline dönüşen işler için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.