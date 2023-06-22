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Aydın Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Parkı açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı’nı faaliyete geçiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı'nı faaliyete geçiriyor.



İçerisinde iki futbol halı sahası yer alan yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğündeki park yarın Aydınlılarla buluşacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a yeni bir park daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Çerçioğlu, Aydın'a yeni parklar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Vatandaşlar, Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı'nı da faaliyete geçiren Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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