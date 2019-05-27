Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde teknik heyet imzaları attı

Bu yıl takımda başantrenör olarak görev yapacak olan Alper Hamurcu'nun yanı sıra 1. yardımcı antrenör Canberk Tekmen, 2. yardımcı antrenör Tamer Altay ve kondisyoner Onur Çoban imzalarını atarak çalışmalara başladı. Ayrıca geçen yıl istatistik antrenörü olarak görev yapan Emirhan Özkan da teknik ekibin içerisinde yer almaya devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Sultanlarından bu yıl da başarılı sonuçlar beklediklerini söyleyerek takıma başarılar diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkanı Polat Bora Mersin, geçen yıl Avrupa'da ve ligde ilk yılları olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyip bu yıl çıtayı daha yükselttiklerini belirtti. Mersin, teknik heyete önümüzdeki sezon için başarılar diledi.