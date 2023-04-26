Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden '19 Mayıs Atatürk ve Gençlik' temalı yarışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi, '19 Mayıs Atatürk ve Gençlik' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek. Katılımcılar, eserlerini 12 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edebilecekler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basması ile başlayan Milli Mücadele'nin bu anlamlı günü, Atatürk'ün onayıyla gençlere armağan edilmişti. Büyükşehir Belediyesi de gençlerin, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilkelerini ve düşüncelerini renklerle ve kelimelerle yansıtmalarını hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyecek olduğu yarışmaya; Aydın'da öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılım sağlayabilecek. Gençler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen bu özel günde yeteneklerini ortaya koyacaklar. Yarışma sonuçları 16 Mayıs tarihinde www.aydın.bel.tr web adresinden duyurulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin yetenekleri ile fark oluşturan eserler ortaya çıkaracaklarına inandığını belirterek, tüm gençleri yarışmaya katılmaya davet etti.