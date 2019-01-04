Aydın Büyükşehir Belediyesinden ‘AYBA' açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza verilen evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda, şartları yerine getirildiği takdirde gerekli iznin verileceği ifade edilmiştir. Oysa ki; Aydın Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri altyapısı, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yerinde incelenmiş, gerekli belgeler eksiksiz olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne derhal sağlanmış ve iznin verilmesi talep edilmiştir. Gelinen noktada, Sağlık Müdürlüğü tüm belgeleri inceleyerek 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri açık olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı'na 20 Mayıs2018 tarihinde ruhsatı kimin adına düzenleyeceğini sormuştur.

Ruhsatı talep eden kurum Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmasına rağmen ve kanun hükümleri yeterince açıkken aylardır İl Sağlık Müdürlüğü'nce izin verilmemiştir, bunun yerine vatandaşlarımızın aldığı hizmeti durdurma yolu seçilmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi Aydın büyükşehir Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri Mevzuatı kapsamında, bu hizmeti vermek için fiziki, teknik ve insan kaynağı açısından hiçbir eksiği bulunmamaktadır ve bu durum aylardır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çok iyi bilinmektedir.

Kamu vicdanının rahatlatılması ve hizmeti bekleyen binlerce insanın gelinen noktada yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması adına; ivedilikle gerekli iznin verilmesi ve halkımızın almaktan mahrum bırakıldığı hizmete tekrar kavuşabilmesi en büyük isteğimizdir” ifadelerine yer verildi.