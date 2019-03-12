Aydın Büyükşehir Belediyesinden billboard reklamı açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın “Aydın Büyükşehir Belediyesi billboardlar aracılığıyla yapmış olduğu reklamlara 100 milyon TL harcamıştır” şeklindeki iddialarına cevap verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın çeşitli mecralarda yer alan ‘Aydın Büyükşehir Belediyesi billboardlar aracılığıyla yapmış olduğu reklamlara 100 milyon TL harcamıştır' açıklaması gerçeği yansıtmadığı gibi yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirmeye ve siyasi rant sağlamaya yönelik bir açıklamadır. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi adına AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının söz konusu açıklamasının kesinlikle gerçekleri yansıtmadığını ve bu konuda her türlü yasal yola başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.