Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çevre duyarlılığı etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinliği "Let's Do It"e (Haydi Yapalım) destek vererek çevre temizliği yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İkizdere Barajı ve Hıdırbeyli Göleti'nde yapılan etkinliğe daha yaşanabilir bir çevre için destek verdiklerini söyledi.

Onlarca gönüllünün katıldığı etkinlikte toplanan çöpler ayrıştırılarak tartımları ve sayımları yapıldı. Çöplerin içerisinde doğada dönüşümü yüzlerce yıl alan plastik atıkların fazlalığı dikkat çekti. Neredeyse tüm dünyada gerçekleştirilen “Haydi Yapalım” etkinliği 2008 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Estonya'da başladı ve küresel bir hareket haline geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi de uzun yıllardır etkinliğe destek veriyor.

Çevrenin korunmasına dikkati çeken Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımızın da temiz bir çevrede yaşayabilmesinin ilk şartı çevremizi şimdiden temiz tutmak. Çevre temizliğine olan duyarlılığımızı çok daha ilerletmeliyiz. Küresel çevre kirliliği sorununa karşı bizler de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Benzer bilinci tüm vatandaşlarımızdan da bekliyoruz çünkü bazı çöplerin doğada ayrışması yüzlerce yılı bulabiliyor. Dünya hepimizin ve bunun için de duyarlı olmalıyız” ifadelerini kullandı.