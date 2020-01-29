Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için karne şenliği

Aydınlıları sanatla buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için "Karne Şenliği" düzenleniyor.

Aydınlı çocuklar sömestir tatillerini Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği Rene Goscinny'nin "Asteriks ve Oburiks Tembelliğe Karşı" oyunuyla değerlendiriyor.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda iki seans halinde sahnelenen oyun bugün 15'te, yarın saat 11 ve 15'te çocuklarla buluşacak. Ücretsiz olarak izlenebilen oyun 31 Ocak Cuma günü Atça Muhsin Aksay Kültür Merkezi'nde saat 15'te, 1 Şubat Cumartesi günü saat 15'te Sultanhisar Belediyesi Düğün Salonu'nda ve 2 Şubat Pazar günü de Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda yine saat 15'te sahnelenecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıları sanatla buluşturmaya devam edeceklerini belirtip tüm çocukları Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sanat etkinliklerine katılmaya davet etti.