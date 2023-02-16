Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden deprem güvenliğiyle ilgili ücretsiz performans testi

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde onaylanan karara göre; il genelinde öncelikle 2001 öncesi yapılan 5 kat ve üzerindeki yapılar için karot, beton dayanımı, demir donatı tespiti ve rezonans testleri ücretsiz yapılacak.

Afete hazır olmak adına çalışmalara devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Deprem Araştırma Birimini de genişletiyor. Vatandaşlar, oturdukları yapıların depreme dayanıklılığının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması için gerekli belgelerle Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvurabilecek. Başvurular, Cuma gününden itibaren alınmaya başlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Deprem riskine karşı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz il genelindeki tüm yapıların röntgenini çekmek" dedi.

Vatandaşlardan başvuru için istenen belgeler ise şu şekilde; başvuru dilekçesi, her kat malikinden muvafakatname yazısı, kiracı olarak başvuru yapılacak ise mülk sahibinin onayı ve kira kontratı, tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi, statik proje, varsa mimari projesi, varsa zemin etüt raporu.

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, parselde birden fazla bina olması durumunda her bina için maliklerince ayrı ayrı başvuru yapılması gerektiği belirtildi.