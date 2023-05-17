İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Haftası konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden keyifli konserlerle kutlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden keyifli konserlerle kutlayacak.



İki güne yayılan konser dizisinde 18 Mayıs akşamı sanatçı Melek Mosso, 19 Mayıs akşamı ise sanatçı Soner Sarıkabadayı sahnede olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yaştan Aydınlıyı konserlerin düzenleneceği Atatürk Kent Meydanı'na davet etti.



Her yıl birbirinden farklı etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını kutlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da bu geleneği sürdürüyor. Etkinlikler çerçevesinde sevilen sanatçı Melek Mosso 18 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda olacak. 19 Mayıs Cuma akşamı ise bir başka sevilen sanatçı Soner Sarıkabadayı yine saat 21.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.