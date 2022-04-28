Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde limonata hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi'nde camilerde limonata hayrı yaptı. Bu özel gece için yapılan hayırdan alan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen limonata hayrı 17 ilçenin tamamında gerçekleştirildi. Hayırla binlerce vatandaşa ulaşılırken, vatandaşlar özel günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekleri devam ettiren uygulamalarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Kadir Gecesi mesajında “Bu özel gecenin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını diliyorum” dedi.