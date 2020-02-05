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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kamuoyu açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçe merkezinde bazı billboardlarda jeotermallerle ilgili paylaşılan görseller üzerine kamuoyu açıklaması yaptı.

Paylaşılan görsellerin billboardları işleten 3. Şahıslar tarafından kaldırıldığı belirtilen açıklamada “Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin jeotermallerle ilgili görüşleri nettir” denildi.


Konuyla ilgili ‘Kamuoyuna Duyuru' başlaığı ile yapılan açıklamada “Efeler ilçemizde 3. şahıslar tarafından işletilmekte olan billboardların bazılarında bugün jeotermallerle ilgili çeşitli görseller yer almıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin jeotermaller konusundaki görüşleri nettir. Aydın Büyükşehir Belediyemiz bu konuda hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyet billboardların işletmesini yapan ilgili firmaya iletilmiştir. Görseller de billboardları işleten ilgili firma tarafından kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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