Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ‘Kentsel Dönüşüm Projesi' açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden, Nazilli'de kentsel dönüşüm projesi hakkındaki iddialara karşı açıklamada bulunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı yerel basın yayın organlarında Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli ilçemizin bir mahallesinde dönüşüm projesini engellediği yönünde asılsız iddialara yer verilmiştir. Söz konusu gerçek dışı haber ile ilgili hukuki yollara başvurulmuş olmakla birlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce kentsel dönüşüm faaliyetleri engellenmemiş olup Büyükşehir Belediyesi kullanımında olan Nazilli Şehirlerarası Otogarının yıkılıp yerine yüksek katlı konut yapılması planlandığı, otogarın ekonomik ömrünü tamamlamadığı için dönüşüm içine alınamayacağı mahkeme tarafından tespit edilmiştir. O tarihteki Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın kentsel dönüşüm yapmayı planladığı alanda projeye engel bir durum hiç olmayıp, yetki halen Nazilli Belediyesi'ndedir” denildi.