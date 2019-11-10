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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden lokma hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü nedeniyle lokma hayrı gerçekleştirdi. Efeler'de binlerce vatandaşa lokma dağıtıldı.


Vatandaşlar Atatürk ve şehitler için dökülen lokma hayrı için teşekkür ederken lokma hayrına yoğun ilgi gösterip, uzun kuyruklar oluşturdular. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andığını söyledi.

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