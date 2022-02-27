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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'Miraç Kandili' dolayısıyla helva hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva hayrında bulundu.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde vatandaşlara helva hayrında bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen helva hayrı, Efeler ilçesi Bey Camii önünde gerçekleşti. Vatandaşlar, böyle özel günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekleri devam ettiren uygulamalarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Miraç Kandili mesajında, "Tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesi dileğiyle; Miraç Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

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